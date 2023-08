Soddisfatto per l’impatto che ha avuto Shomurodov. «Deve ancora trovare una condizione ideale», la premessa, «ma si sta ambientando molto bene. Contro il Como mi è piaciuto, ha avuto due occasioni interessanti». Ancora manca, però, un attaccante all’appello. «Un attaccante e altri due difensori esperti», ha tenuto a precisare Claudio Ranieri dal ritiro in Val d’Aosta, dove il Cagliari si tratterrà sino a domani.

Non più solo un difensore, dunque, ma due. «Ho dei ragazzi fantastici e bravi dietro, ma sono giovani, hanno fatto poche partite in A. Nei momenti di difficoltà, quando magari subiremo anche quattro gol, riusciranno a stare sereni? Le case si costruiscono sempre dalle fondamenta. Per questo mi servono altri due difensori esperti». E un attaccante, appunto. «Con caratteristiche», tiene a precisare l’allenatore rossoblù, «che vadano bene con gli altri attaccanti che già abbiamo. È un mercato non facile, si lavora nell’ombra». Per ottenere il massimo da una stagione molto attesa.

«Per me il Cagliari è tutto e tornare in Serie A col Cagliari è una soddisfazione immensa e un grande orgoglio. Sono felice di aver riportato entusiasmo tra la gente e di aver visto crescere molti ragazzi. Ma ci aspetta un campionato tanto entusiasmante quanto difficile e ai tifosi dico: continuate a soffiarci dietro».

© Riproduzione riservata