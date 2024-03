Dopo tre giorni di pausa, il Cagliari si è ritrovato oggi al Crai Sport Center per la ripresa degli allenamenti. Una ripresa in formato ridotto, visto che Ranieri dovrà rinunciare, fino alla settimana prossima, a otto nazionali (Lapadula, Shomurodov, Nandez, Makoumbou, Oristanio, Prati, Obert e Hatzidiakos). E alla ripresa, attenzione soprattutto all'infermeria.

Personalizzato per Mina, Gaetano e Luvumbo, che presumibilmente lavoreranno a parte per tutta la settimana, con l'obiettivo di tornare in gruppo all'inizio della prossima ed essere, così, a disposizione contro il Verona.

Ancora out, invece, Petagna, Pavoletti e Mancosu.

Domani pomeriggio, alle 15, il Cagliari giocherà in amichevole al “Virgilio Porcu” contro il Selargius.

