I tifosi del Cagliari si mettano l’animo in pace: «Le possibilità che Modena-Cagliari venga ripetuta sono limitate». Non è una sentenza, ma il parere di una sorta di giureconsulto del settore, Mattia Grassani, avvocato di Bologna che, in passato, ha difeso il club rossoblù. Per il secondo anno consecutivo, ha ricevuto il “Milano Finanza Legal Award 2022” come maggior esperto sportivo in Italia. Pur con la prudenza del caso, ha cercato di chiarire dal punto di vista legale le conseguenze del ricorso del Cagliari dopo il match del “Braglia” di venerdì scorso.

Il Cagliari sostiene che Zappa sia stato condizionato dal primo giallo (non a referto) per tutto il resto della partita, credendo di essere stato effettivamente ammonito. Quante possibilità ci sono che il match venga ripetuto?

«Premetto che attualmente difendo gli interessi di Walter Mazzarri nella causa di lavoro intentata dal tecnico contro la società sarda a seguito del licenziamento intimato dal club, quindi potrei essere visto come poco obiettivo dagli splendidi tifosi rossoblù, che ho avuto l'onore di servire per oltre 15 anni di presidenza Cellino».

Il suo è comunque un parere super partes, da esperto.

«Direi che i margini per la ripetizione del match sono limitati, prima di tutto perché il rapporto di gara costituisce fonte prova privilegiata. In secondo luogo non appare chiaro quale sarebbe il danno subito dal club sardo, posto che, al massimo, un proprio giocatore avrebbe dovuto essere allontanato dal campo e non lo è stato».

Una delle possibilità può essere che il giudice sportivo riceva l’ammissione di errore dell’arbitro, omologhi il risultato e squalifichi Zappa?

«Sì. Esiste, astrattamente, questa possibilità, ma, anche in tale caso, non vedo quale effetto l'errore tecnico potrebbe avere sulla regolarità della gara».

In questo caso, se Zappa venisse schierato sabato contro il Benevento, la squadra campana potrebbe fare a sua volta ricorso?

«Molto difficile, perché in ambito professionistico, a differenza di quello dilettantistico, le squalifiche divengono esecutive solo dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale e, ad oggi, Zappa non risulta squalificato».

E a questo punto, il Cagliari farebbe bene a cautelarsi in Lega, chiedendo se può schierare il giocatore?

«Sarebbe uno scrupolo in più, ma, francamente, lo riterrei superfluo. Zappa ha pieno titolo per giocare la gara con il Benevento».

Concludendo, quante possibilità esistono che il ricorso venga accolto?

«Vorrei rispondere tante, ripeto, per la mia lunga militanza legale in terra di Sardegna, ma, purtroppo, le speranze sono prossime allo zero. Per giunta, occorre anche verificare se, prima ancora che nel merito, il Cagliari ha osservato tutte le formalità procedurali in difetto delle quali il ricorso potrebbe essere dichiarato inammissibile. E qui mi taccio».

