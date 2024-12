«Un anno straordinario, fantastico, che però è cominciato con la più grande tristezza. Credo che raramente nel mondo si sia visto un personaggio sportivo così legato a un territorio e un cordoglio così unanime». Bruno Perra comincia così l’ormai tradizionale incontro con i giornalisti nella sede del Coni Sardegna, in viale Bonaria, a Cagliari. Il presidente traccia un bilancio che parte «dall’apice, le Olimpiadi in cui abbiamo due medaglie d’oro e una d’argento che non speravamo e che ci riempiono di orgoglio». Lo sguardo è rivolto ai giovani: «Sanno di avere esempi a cui ispirarsi per sognare e questo è fondamentale. Allo stesso modo, i tanti eventi internazionali che la Sardegna ha ospitato permettono ai sardi, soprattutto ai ragazzi, di vedere i campioni da vicino».

Perra ha ricordato i frutti arrivati «in un quadriennio non facile, iniziato in pandemia, dall’ottimo rapporto che si è creato con le istituzioni e con le federazioni», menzionando «le risorse messe a disposizione dall’assessorato regionale allo Sport e all’Istruzione per l’impiantistica e per il progetto Giovani Vispi, che aiuterà le famiglie meno abbienti a non rinunciare alla pratica dello sport».

Infine, la conferma che si ricandiderà per un nuovo mandato «se le federazioni mi daranno il loro sostegno». Bruno Perra sarà ospite alle 18.30 a “L’Informatore Sportivo 360” su Radiolina e Videolina, assieme a Sandrino Porru, commissario straordinario del Comitato Paralimpico in Sardegna e presidente della Fispes.

