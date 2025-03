E' stato un weekend da dimenticare per il basket femminile sardo in Serie A2. La Sardegna Marmi Cagliari e la Nuova Icom Selargius sono entrambe uscite sconfitte dagli impegni dell’ultimo turno, rispettivamente contro Empoli e San Giovanni Valdarno. Due risultati pesanti, ma che non cambiano la situazione in classifica: le due squadre restano appaiate a quota 20 punti, con la Virtus settima e il San Salvatore ottavo. L’obiettivo resta invariato: blindare la salvezza e strappare un pass per i playoff, con il derby del 5 aprile all’orizzonte a rendere ancora più appassionante il finale di stagione.

Qui Virtus. La Sardegna Marmi Cagliari ha ceduto in casa contro la Use Rosa Scotti Empoli (47-73), pagando un avvio difficile e la serata di grazia delle toscane, precise al tiro e dominanti a rimbalzo. La Virtus ha provato a restare in partita, ma il parziale di 21-4 subito nel terzo quarto ha chiuso definitivamente i giochi.

Nonostante la sconfitta, coach Fabrizio Staico prova a vedere il bicchiere mezzo pieno: «I segnali di ripresa ci sono stati, già dalla scorsa settimana contro Salerno e anche oggi qualcosa di positivo si è visto. L’inerzia si sta spostando dalla nostra parte e quella negatività che ci ha accompagnato per un po’ sembra andarsene. Ora dobbiamo lavorare sodo per affrontare al meglio le prossime partite».

Sulla corsa salvezza, Staico non si fa illusioni: «In cuor mio ho fatto qualche calcolo, ma la realtà è che il campionato è imprevedibile. Non possiamo basarci sui 20 punti attuali: dobbiamo vincere ancora per chiudere in positivo la stagione».

Qui Selargius. Non è andata meglio alla Nuova Icom Selargius, che ha subito una netta sconfitta sul campo della capolista San Giovanni Valdarno (73-45). Le giallonere hanno sofferto la pressione a tutto campo delle toscane, compromettendo la gara già nel secondo quarto. Non hanno aiutato le condizioni fisiche precarie di alcune giocatrici, reduci da una settimana di allenamenti a ranghi ridotti.

Coach Vasilis Maslarinos analizza così la partita: «Sapevamo che sarebbe stata dura, Valdarno ci ha messo in difficoltà con la pressione alta e noi non siamo riuscite a rispondere adeguatamente. Adesso guardiamo alle ultime tre partite di regular season: dobbiamo lavorare al meglio per affrontare nel miglior modo possibile le due gare casalinghe e acciuffare i playoff».

I prossimi impegni. Domenica prossima entrambe le squadre torneranno sul parquet di casa per cercare riscatto. La Virtus ospiterà La Spezzina, mentre il San Salvatore se la vedrà con Benevento. Due match fondamentali per chiudere la pratica salvezza e mettere un piede nella post-season. Poi, sarà tempo di derby.

