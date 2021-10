La squadra sassarese fa un passo indietro nel gioco. La difesa aggressiva non basta contro Brescia che dimostra di avere più idee in attacco e passa in un PalaSerradimigni pieno al 60% come da normativa: 65-76.

Un'occasione sprecata per restare nel gruppetto delle seconde.

La Dinamo è senza gli acciaccati Chessa e Devecchi, ma presenta Diop per la prima volta in stagione. Il lungo fa il riscaldamento ma non entra.

Meglio Brescia in avvio con Mitrou-Long play che crea e segna: -5 all'8' (9-14) con entrata di Moore e libero aggiuntivo. Bendzius è l'unico che fa canestro inizialmente. Lo aiuta Mekowulu (ottima intesa con Logan) e Sassari va avanti 22-20 al 13'.

Gara bruttina, si corre molto e si controlla poco la palla. Della Valle e Mitrou-Long segnano da tre e provocano il primo vero strappo al match: 26-37 al 18'. Treier risponde con 4 punti di fila. Clemmons segna due liberi ed è solo -5 però Moss infila la tripla dall'angolo (come al solito) e si va al riposo sul 32-40.

Al rientro Bendzius prende in mano la squadra: segna su rimbalzo offensivo e poi fornisce l'assist a Burnell per il pareggio, 41-41 al 24'. Ma Brescia rialza la testa con un quintetto piccolo: solo Cobbins come centro e quattro guardie che aumentano pressione difensiva e ritmo. La formazione di Magro ritocca il +9 con tripla di Della Valle su assist di un Mitrou-Long che dirige l'orchestra con maestria e va anche a segnare il punto del massimo vantaggio ospite: +14 per la Germani, dopo un break di 16-2. La zona 2-3 chiamata da Cavina non soritsce effetto perché Brescia è brava a girar palla a trovare anche tiri dai tre-quattro metri come fa Mossa: 44-59.

Sassari va in confusione e finisce il quarto a -16.

Riparte forte il Banco nell'ultimo quarto, grazie a Gentile che segna anche da tre: -10. Esce Gentile e l'attacco va in confusione: -15 al 36' col contropiede di Petrucelli. La gara termina qui.

I tabellini.

Sassari: Sanna ne Logan 11 Clemmons 4 Gandini ne Treier 6 Burnell 7 Bendzius 16 Mekowulu 10 Gentile 8 Battle 3 Diop ne Borra. All. Cavina.

Brescia: Gabriel 6 Moore 8 Mitrou-Long 17 Petrucelli 2 Della Valle 21 Eboua Parrillo ne Cobbins 7 Burns 7 Laquintana, Rodella ne Moss 8. All. Magro.

© Riproduzione riservata