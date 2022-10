Esordio in C Gold con sconfitta per l’Esperia Cagliari, battuta 70-68 all’ultimo secondo in casa del Frassati Ciampino. Al cospetto della formazione che ha giocato l’ultima finale playoff per la promozione in B, i cagliaritani di coach Manca non hanno sfigurato affatto, anzi, le hanno saputo tenere testa.

Gli esperini, dopo essere stati sotto 30-15, hanno ricucito nel secondo quarto (9-17) per poi perdere per due punti.

“Eravamo pari e loro hanno fatto canestro su una penetrazione all’ultimo secondo. All’ultima azione abbiamo sbagliato il tiro da 3 punti che sarebbe valso la vittoria. Abbiamo pagato l’impatto all’esordio in un campionato nazionale. Poi ci siamo rimessi in carreggiata, giocando una buona partita. Purtroppo, pesano i troppi tiri liberi falliti”, commenta coach Federico Manca.

C Silver. Dopo un turno di riposo, è arrivato il momento della Ferrini, che a Quartu ha battuto per 91-72 Il Veliero Calasetta. In doppia i senior quartesi Graviano (15), Putignano (30) e Salone (14) e i tabarchini Pipiciello (28) e Werlich (16).

Sabato si erano registrati i successi di Olimpia Cagliari e Sant’Orsola, a punteggio pieno, e il primo trionfo della neopromossa Manitech Elmas.

I cagliaritani di coach Sulis si sono imposti per 78-63 sul Cus Sassari grazie alle prestazioni top di Frattaroli (24) e Piras (21), cui hanno riposto i cussini Chessa (16) e Piras (20).

A Quartu, invece, il Sant’Orsola Tavoni ha superato l’Antonianum per 54-82. In doppia cifra gli arancionero Cordedda, Foddai e Puggioni e i biancoblù Jordan (16), Musiu (12) e Astara (11).

“È stata una gara molto fisica nei primi due quarti. All’inizio siamo stati molto bravi a reggere l’onda d’urto dell’attacco quartese e a ripartire in velocità in contropiede ottenendo percentuali molto alte. Nel terzo l’Antonianum è riuscito a rientrare e siamo andati punto a punto, ma nell’ultima frazione abbiamo avuto un’ottima reazione sul piano fisico e sono molto contento di come stiamo giocando, sia nella fase offensiva sia in quella difensiva”, ha commentato coach Giampaolo Mazzoleni del Sant’Orsola. “Anche i giovani stanno lavorando benissimo, da Foddai a Cordedda, da Casula a Basoli”.

A Elmas, la Manitech di Salis, Sanciu e Carrucciu ha superato l’Uri con un netto 105-59. Ai giallorossi non sono bastati Maoscaritolo e il solito Spanu.

