Secondo successo (su tre gare) per l'Italbasket Under 16 all'Europeo di categoria in corso di svolgimento a Miskolc (Ungheria). Nella partita conclusiva del Girone A, le Azzurrine guidate dal Commissario Tecnico Giovanni Lucchesi hanno superato la Svezia con il punteggio finale di 61-46. Riscattata, dunque, la sconfitta di ieri, all'overtime, contro la Germania.

L'algherese Giulia Olandi, unica cestista sarda della spedizione, ha contribuito con 3 punti a referto e altrettanti rimbalzi in 15 minuti e mezzo sul parquet. La top scorer italiana è stata Hassan con 18 personali.

