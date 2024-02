Entrambe fuori dalla Final 8 di Coppa Italia e per il momento fuori dai playoff scudetto. Domani alle 19 Tortona e Dinamo cercano la vittoria che ridia tono a una stagione finora sotto le aspettative, come dimostra il fatto che entrambe hanno cambiato allenatore. La squadra piemontese ha divorziato da Ramondino dopo cinque stagioni e chiamato De Raffaele, storico allenatore di Venezia, mentre Sassari si è separata da Bucchi che era arrivato due campionati fa e si è affidata al bosniaco Markovic.

In classifica Tortona ha 2 punti di vantaggio sui biancoblù e parte dal +20 dell'andata (94-74), gara che ha dominato a partire dal secondo quarto. Attenzione all'ex Dowe, protagonista l'anno scorso di un campionato in rimonta che ha portato il Banco di Sardegna sino alla semifinale scudetto.

Finora la Dinamo ha steccato sempre o quasi in trasferta: otto sconfitte e solo un colpaccio, a Pesaro, che subito dopo ha cambiato allenatore e chiamato l'ex biancoblù Meo Sacchetti, che proprio 10 anni fa conquistava la prima storica Coppa Italia per Sassari, aprendo un ciclo vincente. I tempi sono cambiati e magari la squadra sassarese non è più squadra da podio, ma vuole comunque ottenere i playoff scudetto e per farlo deve iniziare la rimonta battendo Tortona.

© Riproduzione riservata