La stagione 2020/2021 della Surgical Virtus si è chiusa con la sconfitta per 80-57 nel recupero della 21ª giornata di A2 femminile di basket giocato sul campo dell’insidiosa Nico Basket di Ponte Buggianese, che balza al quinto posto e supera la Techfind Selargius, scivolata in settima posizione dopo il 47-44 incassato in casa del Patti, che ha rifilato al San Salvatore la terza sconfitta consecutiva, sempre di misura, e lo ha superato in classifica conquistando la sesta posizione.

Attesa per il Cus Cagliari, che alle 15 di domani sarà di scena a La Spezia, dove recupererà l’incontro valevole per la 16ª giornata.

TECHFIND - Siciliane subito avanti, poi il parziale di 0-13 confezionato da Manzotti e compagne consente alle giallonere di chiudere il primo quarto 11-20. Il Patti, però, non tarda a rifarsi sotto, nella seconda frazione concede alle selargine appena quattro punti e va all’intervallo avanti 28-24, gap che incrementerà nella terza, toccando ripetutamente il +10. La squadra di coach Fioretto prova a ricucire con Ceccarelli e Cutrupi (39-33 a fine 3º) e a 2’ dalla sirena arriva sul meno tre con Granzotto (47-42), ma poi la Techfind non riesce a fare di più e paga ancora il calo in fase offensiva avuto nelle ultime giornate.

“Anche stavolta la squadra ha offerto un’ottima prestazione difensiva, che però non è coincisa con una bella prova in attacco. Non siamo certamente felici per il risultato, ma le ragazze hanno comunque saputo tenere bene il ritmo su un campo difficilissimo”, commenta coach Fioretto,

Alma Patti-Techfind San Salvatore 47-44

Alma Patti: Llorente 14, Stoichkova 7, Galbiati 13, Cupido 2, Verona 9, Sciammetta, Diouf ne, Boccalato, Manfrè 2, Bardarè ne. Allenatrice Mara Buzzanca.

Techfind San Salvatore Selargius: Pinna 2, Granzotto 5, Manzotti 12, Ceccarelli 5, El Habbab 11, Simioni, Mura 3, Pandori, Cutrupi 6, Demetrio Blecic ne. Allenatore Roberto Fioretto.

Parziali: 11-20; 17-4; 11-9; 8-11.

SURGICAL - Le virtussine, già retrocesse, partono bene in casa della Nico e, dopo un quarto equilibrato, chiudono sul 17-17. Ma le toscane cambiano marcia, a metà gara sono sul +10 (44-34) e alla mezz’ora sul +25 (65-40), distacco che le cagliaritane riescono appena a limare negli ultimi 10’ minuti di partita, che terminano col punteggio fermo sull’80-57. Molto bene la capitana Pellegrini, 11 punti e 4 rimbalzi, e la solita Brunetti, 16 punti e 6 rimbalzi, uno in meno di Podda, che sigla anche otto punti.

Nico Basket-Surgical Cagliari 80-57

Giorgio Tesi Group Nico Basket: Nerini 3, Perini 8, Ramò, Frustaci 8, Zelnyte 17, Tintori 5, Giglio Tos 22, Botteghi 10, Puccini, G. Modini, A. Modini 4, Mariani 3. Allenatore Luca Andreoli.

Surgical Virtus Cagliari: Zolfanelli 5, Chrysanthidou 6, Brunetti 16, Pellegrini Bettoli 11, Salvemme, Savatteri 11, Pala, Lussu ne, Podda 8, Pilleri. Allenatrice Iris Ferazzoli.

Parziali: 17-17; 27-17; 21-6; 15-17.

CUS CAGLIARI - Alle 15 di domani toccherà, come detto, al Cus Cagliari. “Nelle ultime 10 gare abbiamo mostrato a tutti chi siamo davvero. Le speranze di salvezza diretta sono poche perché molto dipenderà dagli altri risultati”, sottolinea la cussina Ana Ljubenovic.“Mi aspetto una partita difficile. Anche la Spezzina ha dovuto fare i conti con tanti casi di Covid, però la rotazione corta e l’età media alta non le ha permesso di recuperare rapidamente. Tuttavia, resta un’ottima squadra, e la recente vittoria su Bolzano le ha dato respiro”.

