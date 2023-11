Taylor Smith non giocherà a Sassari. La Dinamo ha rinunciato al suo ingaggio dopo le visite mediche al quale è stato sottoposto tra ieri sera e questa mattina il centro americano, ex Verona. Il general manager Federico Pasquini ha spiegato: «Non è pronto, lo abbiamo testato e abbiamo capito che ha bisogno di lavorare e i suoi tempi non vanno bene coi nostri».

Il gm biancoblù aggiunge: «Avevamo avuto rassicurazioni che era pronto dopo l'operazione di aprile ma così non è. A questo punto andiamo avanti così con questi giocatori perché non ci sarebbe il tempo di tornare sul mercato».

Una decisione scaturita anche dall'analisi della situazione di Ousmane Diop, che inizialmente si pensava potesse stare fuori a lungo. E invece Pasquini anticipa: «Contiamo di mettere dentro Diop prima di Natale, non dico ai primi di dicembre, ma siamo fiduciosi anche se andrà valutato settimana per settimana».

