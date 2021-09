Due risultati utili per la squadra sassarese venerdì notte al Pala Radi (inizio gara alle 21). Con un successo anche di un punto è qualificazione matematica ai quarti della Supercoppa, dove l'avversaria già designata è il Brindisi. In caso di sconfitta è importante conservare il saldo punti positivo, quindi non perdere di oltre 8 punti.

La Dinamo ha finora un percorso netto: 83-74 al PalaSerradimigni contro Cremona e 92-82 a Varese. La formazione lombarda si è rifatta della sconfitta all'esordio battendo Varese 80-70. Inoltre per il match contro i biancoblù di Cavina può contare sull'arrivo di uno dei tre stranieri mancanti: l'ala Malcom Miller, ex Toronto Raptors, dove ha vinto il titolo Nba 2019 anche se non da protagonista (3,5 punti di media). Non sono invece ancora disponibili la guardia Harris e il centro McNeace.

Finora i due migliori di Cremona sono stati l'inossidabile Poeta (domenica compie 36 anni) che viaggia a 20 punti e 5 assist di media e l'ala Tinkle (13,5). Gli altri realizzatori che non vanno fatti esaltare sono Pecchia e Cournooh.

Nella formazione sassarese assente solo il lungo Diop, che sta recuperando dall'operazione a un ginocchio. Presente invece il centro Mekowulu, squalificato per un turno insieme ad Alessandro Gentile dopo la minirissa di Varese. La squalifica è stata commutata in multa di 3.000 euro a testa e quindi il pivot nigeriano potrà dare il suo apporto dentro l'area contro una formazione che a parte l'alapivot Tinkle ha solo giocatori sotto il quintale di peso.

