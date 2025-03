Nessuna sorpresa nell’ultima giornata di regular season del torneo di Serie B Femminile di basket. Prima fase che vede l’Antonianum chiudere al primo posto a pari punti con il Cus Cagliari. Quartesi che, però, partiranno avanti, grazie alla miglior differenza punti nel computo degli scontri diretti (terminati 1-1).

Le prime. Antonianum che si impone in casa contro l’Astro per 65-31. Padrone di casa che arrivano alla doppia cifra di vantaggio già nel corso del primo quarto (21-11 al 10’). All’intervallo la compagine allenata da Salvatore Fraghì aumenta ulteriormente il divario, fino al +15 (34-19 al 20’). Progressione che continua anche nel corso della ripresa, con il 51-26 del 30’ e il +34 della sirena finale. Miglior realizzatrice della partita è Demetrio Blecic, con 16 punti. Il Cus Cagliari, invece, espugna il parquet del Nulvi per 54-65. Universitarie che chiudono avanti tutti i parziali della gara (27-36 al 20’), senza però a riuscire a prendere un margine di sicurezza. Le nulvesi, infatti, rimangono a contatto (46-53 al 30’), fino al -5 del 31’ (48-53), prima della resa finale. Da segnalare, nelle fila di Nulvi, i 15 punti di Pinna.

Le altre. Tra le gare dell’ultima di ritorno spicca, inoltre, la larga vittoria della Mercede Alghero in casa della Virtus Cagliari (49-96). Algheresi che partono forte (14-26 al 10’) e ipotecano il successo già all’intervallo (24-49 al 20’). Nella ripresa il margine aumenta poi fino al +47 finale. Miglior realizzatrice della sfida è Murgia, della Mercede, con 21 punti. Colpo esterno anche del San Salvatore Selargius sul parquet di Elmas, per 28-82. Il break decisivo arriva nel corso del secondo quarto (da 10-14 del 10’ a 12-41 del 20’). Al termine della gara, la migliore è Miceli, tra le selargine, con 17 punti. Chiude, infine, la vittoria de Il Gabbiano contro la Pallacanestro Nuoro (42-37). Per la formazione quartese è la quarta vittoria stagionale.

Seconda fase. Ora spazio ai playoff che dal prossimo weekend vedrà impegnate le prime otto in classifica. Le vincenti dei quarti di finale proseguiranno la corsa verso il titolo regionale di categoria. Le perdenti, invece, faranno il girone di classificazione assieme alle ultime 3 in classifica della regular season.

© Riproduzione riservata