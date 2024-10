È la coppia Antonianum Quartu – San Salvatore Selargius a rimanere in vetta al campionato di Serie B Femminile Regionale di basket. Entrambe, infatti, approfittano del turno di riposo della Mercede e della prima sconfitta stagionale di Elmas e colgono la terza vittoria stagionale, in altrettante gare.

La coppia. Larghe vittorie per Antonianum e San Salvatore. Le quartesi si impongono sul parquet de Il Gabbiano con il punteggio di 28-56 in una partita senza storia. La formazione ospite, infatti, prende il largo già nel corso del primo quarto (4-18 al 10’). Margine che si allarga prima dell’intervallo (12-26 al 20’). Nella ripresa continua la progressione dell’Antonianum, fino al +28 finale. Miglior realizzatrice è Demetrio Blecic, dell’Antonianum, con 18 punti. Le selargine, invece, battono la Pallacanestro Nuoro per 92-39. Le padroni di casa passano a condurre sin dalla prima frazione (24-16 al 10’) per poi dare una decisa spallata nel secondo quarto (48-20 al 20’). Nella ripresa il vantaggio del San Salvatore aumenta ulteriormente, fino al +52 del 40’. Tra le selargine è Lapa la top scorer, con 32 punti.

Le inseguitrici. Vince il Cus Cagliari, a Elmas, per 37-63, condannando le padroni di casa al primo stop stagionale. Le universitarie comandano con la doppia cifra di vantaggio sin dai primi 10’ (12-25) e allungano ulteriormente prima del riposo lungo (17-39 al 20’). Nella ripresa il trend continua in favore della formazione ospite e alle masesi non bastano i 18 punti personali firmati da Cancellu. Nel folto gruppetto di seconde trova posto anche l’Astro, vittorioso a Su Planu per 44-55. Gara equilibrata per 30’ di gioco. All’intervallo Su Planu è sul +6 (31-25), ma nella ripresa le ospiti prima impattano (38 pari al 30’) poi effettuano il break decisivo nelle battute finali. Astro che ha in Laccorte la miglior realizzatrice della gara, con 16 punti personali.

La “prima”. Prima gioia in casa Nulvi, vincente in casa contro la Virtus Cagliari per 75-62. Le nulvesi comandano nel corso di tutta la gara (40-29 al 20’), respingono il tentativo di recupero cagliaritano nel terzo quarto (fino al 48-45 del 30’), allungando negli ultimi 10’ di gioco. Alle virtussine non bastano i 41 punti messi a referto da Lucchini per portare a casa la vittoria.

