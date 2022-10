Sabato sera amaro per le due portacolori sarde nell’A2 femminile di basket, entrambe battute negli incontri valevoli per la 1ª giornata. Nel pomeriggio la corazzata Umbertide si era imposta per 41-65 sul parquet del Cus Cagliari e in serata la Techfind Selargius è stata sconfitta 60-56 a Firenze.

Cus Cagliari. La finalista dell’ultimo playoff non ha fatto sconti alle universitarie cagliaritane. Dopo un primo quarto equilibrato (11-13), le umbre di coach Staccini hanno allungato il passo nella terza (13-20) e quarta frazione (13-21) e concesso alle universitarie appena quattro punti negli ultimi 10’ (4-11). Tra le ospiti, in doppia Pompei (16), Boric (12), Stroscio (12) e Paolotti (11), mentre tra le cagliaritane le migliori realizzatrici sono state Paoletti (10), Giangrasso (9) e Stawinska (9).

Techfind Selargius. Le giallonere, di scena a Firenze, sono state battute 60-56 al Palasport San Marcellino. La squadra di coach Righi ha chiuso il primo quarto sotto di dieci (24-14), distacco che la limato in parte prima dell’intervallo lungo (36-30). A inizio ripresa, tuttavia, le toscane hanno scavato di nuovo il solco (49-38 al 30’) e alle selargine non è bastata la reazione avuta nell’ultima frazione (11-18) per cambiare le sorti dell’incontro. Determinanti, tra le fiorentine, Marta (16) e Silvia Rossini (10) e Reani (10). Nel San Salvatore a quota 14 Ceccarelli e Srot.

