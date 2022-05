L'Armani può ripetersi, ma la Dinamo può fare meglio di gara uno. Domani si gioca la seconda semifinale al Forum (ore 20.45) e i biancoblù di Piero Bucchi cercheranno di giocare meglio per provare a riportare la serie in parità e sfruttare poi il doppio impegno casalingo di mercoledì e venerdì. Il tecnico spiega: “La prima partita ci ha fornito diverse indicazioni, dobbiamo migliorare e abituarci a giocare con la pressione che mette Milano”.

Per 25 minuti Sassari ha saputo rispondere colpo su colpo, ma poi è stata stritolata dalla migliore difesa europea. Logan ha patito la marcatura di Grant, così come Burnell quella di Bentil.

Se la formazione di Messina (e Pozzecco) ha le capacità per disputare un'altra prova robusta, il Banco di Sardegna può fare meglio. Come? impossibile che Logan ripeta un'altra gara da zero punti. Mai successo in carriera. In campionato ne ha realizzati 25 nel successo del PalaSerradimigni contro l'Armani. Anche Kruslin è rimasto all'asciutto.

Chissà poi se Bucchi ha in mente qualche variazione tattica, sfruttando magari l'impatto di Treier, decisamente il migliore tra i cambi.

Per battere Milano occorre un sostanzioso contributo da almeno sei giocatori. Non esistono altre strade, perché i pluriscudettati avversari hanno raggiunto buonissima costanza di rendimento.

