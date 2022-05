Meo Sacchetti non è più il commissario tecnico della nazionale maschile di basket. Lo rende noto la Federazione italiana pallacanestro.

Al termine di un incontro a Roma tra il presidente federale, Gianni Petrucci, e il coach pugliese, è stato risolto l'accordo contrattuale tra le parti.

Sacchetti (ex allenatore della Dinamo) era in carica dal settembre 2017 e ha guidato la nazionale per un totale di 50 partite. Avrebbe dovuto restare in carica fino agli Europei di settembre, torneo che dopo 31 anni tornerà a disputarsi anche in Italia. Gli azzurri sono inseriti nel girone C che comprende Ucraina, Gran Bretagna, Croazia, Estonia e la Grecia della superstar Nba Giannis Antetokounmpo.

Solo una settimana fa, a Milano, insieme con Petrucci, Sacchetti aveva idealmente dato il via al conto alla rovescia per l'appuntamento continentale, partendo da -100.

"Il rapporto si era esaurito", ha detto invece oggi Gianni Petrucci all’Ansa. Quanto al nuovo allenatore si vocifera di Gianmarco Pozzecco, anche lui ex Dinamo. "Nomi non ne faccio - ribatte Petrucci - l'annuncio lo faremo tra una settimana".

"Non è dipeso da me e non me l'aspettavo". L’ormai ex ct della nazionale di basket non nasconde l'amarezza: "Si è concluso il mio cammino con Italbasket, una seconda pelle che ho sempre cercato di onorare al meglio - scrive Sacchetti su Twitter -. Non è dipeso da me e non me l'aspettavo. Grazie ai miei straordinari giocatori: abbiamo condiviso valori e provato emozioni incredibili. Grazie agli staff e a coach Messina".

