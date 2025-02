Un sorriso per provare a smaltire la delusione dell'ennesima prova di maturità fallita: oggi è sbarcato nell'isola Rashawn Thomas. La società lo ha salutato con un Welcome Back visto che ha indossato la maglia biancoblù nella stagione 2018-2019.

Il lungo statunitense sosterrà le visite mediche e poi si aggregherà alla squadra, se le condizioni fisiche sono buone potrebbe essere a disposizione per il match di sabato contro Milano, mentre non sarà convocato per il match di mercoledì contro Cholet valido come ultima gara dell'Eurocup da cui il Banco è già eliminato.

Bisogna ricordare che Thomas è l'ottavo straniero in lista e se ne possono schierare soltanto sei. Renfro è fuori per infortunio, ma se viene convocato sabato deve stare fuori uno dei sei stranieri utilizzati domenica nella gara persa contro Scafati.

Sull'entusiasmo che porta il ritorno del lungo di Oklahoma City conta molto la società per risollevare l'ambiente e la squadra ci conta per avere qualche certezza in più.

