Due a zero per Milano, ma questa volta Sassari onora la sfida sul campo dei campioni d'Italia. Al Forum finisce 80-75 per l'Olimpia che può chiudere i conti giovedì al PalaSerradimigni. Peccato davvero perché la Dinamo ha ha giocato un ottimo primo tempo ed è stata capace poi di recuperare dal -10 ma ha buttato incredibilmente la palla dell'azione che poteva portare al sorpasso a pochi secondi dalla fine. Al grande Bendzius ha risposto Datome che ha “aspettato” proprio la sfida al Banco di Sardegna per fare la migliore gara del campionato.

La cronaca. Stesso quintetto, ma approccio decisamente migliore: Sassari difende e Bendzius infila subito due triple e due liberi per il primo allungo, 5-12 al 5'. Con l'aggressività in difesa, a rimbalzo e sui palloni vaganti arriva anche la fluidità in attacco e la Dinamo tocca il +8 al 9'.

Robinson non segna da fuori, ma lo fa in entrata per sé e per Diop: 16-25 al 12'. Il Banco scapperebbe via se non ci fosse un Datome caldissimo (8 punti) e un paio di chiamate arbitrali a favore di Milano: stoppata di Diop su Hines considerata fallo e poi tecnico a coach Bucchi, 26-27 al 14'. Due triple di Baron portano avanti Milano: 36-33 al 18'. Reagiscono i biancoblù con tripla di Bendzius e arcobaleno di Dowe e si va al riposo a -1 con il dato dei falli che stride: 7 fischiati all'Olimpia e 14 a Sassari.

Dowe e Stephens dialogano bene, Napier è il motore del gioco dell'Olimpia. La Dinamo però non riesce a riprendersi l'inerzia perché tira male da tre punti con tutti gli esterni tranne Bendzius. Si scatena Datome che sigla il 63-56 a inizio dell'ultimo quarto.

Il Banco di Sardegna finisce anche a -10 ma ha l'orgoglio per l'ultima rimonta, arriva a -2 ma Jones butta la palla dell'azione del pareggio o del sorpasso. E dalla lunetta Milano conserva la vittoria.

I tabellini

EA7 Emporio Armani Milano: Pangos 2 Tonut, Melli 4 Baron 12 Napier 14 Ricci, Alviti ne, Baldasso ne, Shields 14 Hines 6 Datome 19 Voigtmann 8 All. Messina.

Banco di Sardegna Sassari: Jones 7 Robinson 6 Dowe 12 Kruslin 3 Devecchi, Treier 4 Chessa ne, Stephens 10 Bendzius 21 Gentile 2 Raspino, Diop 10 All. Bucchi.

© Riproduzione riservata