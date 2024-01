Il 7 aprile torna al palaSerradimigni Meo Sacchetti. Non per qualche celebrazione dei suoi trofei vinti a Sassari (uno scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa) ma come avversario. Curiosamente è stata proprio la Dinamo a far ritrovare la panchina al tecnico di Altamura, rimasto fermo dopo il divorzio da Cantù: lo ha chiamato infatti La Carpegna Prosciutti Pesaro, irritata dalla sconfitta incassata domenica proprio per mano dei biancoblù sassaresi.

Classe 1953, Meo Sacchetti sostituisce Maurizio Buscaglia. Non è la prima volta da ex per il settantenne allenatore che ha preceduto Pozzecco alla guida della nazionale. Sacchetti ha incrociato da avversario la Dinamo sia alla guida di Brindisi, sia a quella di Cremona, dove si era ricongiunto col play Travis Diener.

Appuntamento quindi il 7 aprile, sperando che quella che sarà la 26esima giornata metta in palio per entrambe un posto nei playoff e non sia uno spareggio salvezza come il match di domenica scorsa.

