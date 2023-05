L'idea è che nella stagione 2025/26 la Dinamo e i tifosi possano godere finalmente di un impianto ristrutturato e ampliato alla capienza di 6 mila spettatori. Questa mattina nella Club House della società biancoblù, Rosanna Arru, assessora ai Lavori Pubblici e alla gestione delle strutture sportive, ha annunciato: «L'amministrazione comunale di Sassari ha deciso di confermare l’utilizzo del PalaSerradimigni alla Dinamo per le prossime tre stagioni e noi ci prendiamo in carico le spese energetiche».

Sollecitata poi sulla previsione di fine dei lavori iniziati nel luglio 2020, l'assessora ha risposto: «I lavori sono lunghi, adesso siamo in fase di appalto per il secondo step e considerati i tempi burocratici e il fatto che la Dinamo si sta allenando e giocando, ci vorranno altre due stagioni».

Continua a slittare insomma la fine dei lavori, che nella prima fase hanno consentito di mettere in sicurezza l'impianto e ora prevedono l'ampliamento della capienza a 6 mila posti, anche se su pure sul discorso dei posti in questi anni c'è stato un balletto di cifre che ha lasciato dubbiosi e sconcertati. La Giunta Campus ha dovuto reperire altri fondi (grazie anche alla regione Sardegna) per mantenere il progetto originale, portando la cifra a poco più di 13 milioni, il triplo di quella prevista inizialmente dall'amministrazione precedente.

Nel frattempo il presidente Stefano Sardara ha assicurato: «Lavorermo per cercare di rendere sempre più vivibile il palazzetto, di sicuro la collaborazione del Comune è preziosa».

