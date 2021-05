Non ha proprio fortuna nei playoff contro Venezia la squadra sassarese, superata al fotofinish da Venezia per 92-91 dopo un supplementare. Al PalaTaliercio la Dinamo inizia alla grande, va anche a +14 ma viene ripresa dalle triple di Bramos e Chappell. Poi nell'overtime 3/3 di Spissu per il vantaggio, ma a meno di due secondi il fallo di Gentile è sanguinoso e manda Daye in lunetta. All'ala bastano due liberi su tre per far gioire la Reyer.

Gara-due si giocherà tra 24 ore, sempre al Taliercio, e dovrebbe rientrare in panchina Pozzecco, anche se va detto che il vice Casalone ha gestito bene il match (soprattutto nel primo tempo) risolto poi da qualche episodio che ha arriso ai padroni di casa.

Ottimo l'avvio della Dinamo che punisce il quintetto piccolo di Venezia (l'esterno Stone fa il “4” tattico) cercando il post basso. Bilan domina, Bendzius colpisce: 9-19 al 6'. Il vantaggio in doppia cifra viene mantenuto grazie anche all'uso della zona chiamata da Casalone. Viene anzi aumentato a inizio del secondo quarto con Gentile: +14 al 12'.

Il Banco difende bene, lascia spazio solo a Stone che di solito tira male, ma fa 2/2 da tre e viene seguito da Chappell: 30-36 al 15'. La difesa veneziana continua a essere dura, talvolta fallosa, mentre in attacco colpisce dall'arco ancora con Chappell e poi dalla lunetta con De Nicolao: 35-38. Bilan da sotto e Kruslin da tre ristabiliscono le distanze al riposo: +8.

Al rientro Venezia è più vivace: due canestri di Tonut e la terza tripla di Stone ed è gara riaperta: 42-43 al 22'. De Nicolato taglia, segna e converte il libero per il primo sorpasso: 47-46 al 22'. Dal -3 il Banco riemerge con Burnell che si sblocca in attacco: 52-53 al 25'.

Si gioca punto a punto ma l'ultimo parziale è ancora della Dinamo grazie ai liberi di Gentile: 62-63. nell'ultimo quarto Stone fa career high in Italia con le triple (mai segnate 5) e Chappell lo aiuta. Kruslin fallisce la tripla, Gentile pareggia 81-81 e nel finale Bilan stoppa Watt due volte mandando le squadre al supplementare.

Venezia inizia meglio e va addirittura a +5, la scuote Spissu che insieme a Bilan confeziona recupero e addirittura sorpasso a un secondo e 8 decimi con il 3/3 del play sassarese: 90-91. Ma sulla rimessa Gentile tampona Daye che dalla lunetta fa 2/3 e decide il match.

Umana Venezia: Casarin, Stone 15, Tonut 8. Daye 12, De Nicolao 15, Campogrande, Clark 6, Chappell 19, Mazzola 2, Cerella ne, Fotu 7, Watt 8. All. De Raffaele.

Banco di Sardegna Sassari: Spissu 12, Bilan 19, Treier 2, Chessa ne, Kruslin 12, Happ 10, Katic 2, Re ne, Burnell 5, Bendzius 15, Gandini ne, Gentile 14. All. Casalone.

