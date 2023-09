Dopo un quarto di secolo l'Italia conquista i quarti dei Mondiali. Con una robusta prestazione di squadra gli azzurri superano Portorico 73-57 e sono tra le migliori otto del basket mondiale. Degno epilogo per la gara numero 200 di Gigi Datome

L'Italia parte bene col break di 15-0 dopo aver subito i primi due canestri di Romero. Il vantaggio resta spesso in doppia cifra grazie alle entrate di Tonut, alle triple di Spissu (l'unico a far canestro da tre) e a Melli che difende forte e prende tanti rimbalzi offensivi: 25-15 alla fine del primo quarto e ancora 34-25 al 17'.

Ma il 3/17 dall'arco è penalizzante e Portorico con Waters e Ortiz in attacco e la zona match up in difesa recupera quasi tutto: 39-36 per gli azzurri all'intervallo.

Nel terzo quarto l'Italia si smarrisce in attacco, segna poco anche Portorico ma sorpassa con tripla di Thompson: 41-43 al 26'. La bomba di datome e il risveglio offensivo di Fontecchio consento agli azzurri di ritrovare slancio, grazie anche al quintetto con Pajola e quattro ali.

Nell'ultima frazione la difesa azzurra chiude bene e toglie ritmo ai caraibici. Datome e Ricci in attacco e Pajola in regia trasmettono sicurezza all'Italia che arriva anche a +11 al 38'. È fatta.

