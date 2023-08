Percorso perfetto della nazionale di basket nella preparazione al Mondiale delle Filippine che si apre venerdì a Manila contro l'Angola. L'Italia ha superato la Nuova Zelanda 88-81 nel torneo disputato in Cina. E' la settima vittoria in altrettante amichevoli per la selezione guidata da Pozzecco che propone due sardi in campo, il sassarese Spissu e l'olbiese Datome, e uno nello staff tecnico con Fois assistente.

La partita contro la Nuova zelanda è stata dura ed equilibrata. Sprazzi di spettacolo all'inizio per gli azzurri che però non sono riusciti a scappare perché la Nuova Zelanda ha tirato bene da tre punti: 43-43 all'intervallo.

Nel terzo quarto mano fredda nel tiro da lontano per la nazionale e la Nuova Zelanda è riuscita ad andare avanti (43-49) ma gli azzurri sono rientrati e nel finale, col quintetto base con Spissu in play, hanno allungato grazie ai tiri liberi.

Migliori realizzatori Spagnolo con 14 punti, 12 a testa per Ricci e Tonut. Innvece 8 punti a testa per Spissu e Datome.

