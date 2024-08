Ancora un successo per Giulia Olandi con la Nazionale di basket Under 16, impegnata nell'Europeo di categoria in corso di svolgimento a Miskolc (Ungheria). Le azzurrine del Ct Lucchesi, questo pomeriggio, hanno dominato in lungo e in largo nell'ottavo di finale contro la Grecia, superata con il punteggio finale di 81-43. Si tratta della terza vittoria in quattro uscite per le Azzurrine, che strappano dunque il pass per i quarti di finale di domani contro la vincente di Lettonia-Belgio.

La miglior marcatrice azzurra è stata Marianna Zanetti con 14 punti (9 rimbalzi), in doppia cifra anche Isabel Hassan (13) e Divine Obaseki (11). L'algherese Olandi, invece, ha messo a referto 5 punti in 11 minuti con 1/2 da 2 punti, 0/1 dall'arco, 3/4 ai liberi, 1 rimbalzo e 3 assist in 11 minuti sul parquet.

L’equilibrio della partita è durato solo pochi minuti, perché dopo la tripla iniziale messa a segno dalla Grecia le Azzurre hanno interpretato un primo quarto decisamente convincente, mettendo già al sicuro il risultato a metà del secondo periodo. All’intervallo lungo si è andati sul 43-19, poi l’Italia ha toccato il +30 con la tripla di Sablich (56-26): il divario tra le due squadre ha continuato ad ampliarsi e così coach Lucchesi ha potuto ampliare le proprie rotazioni, anche in vista dei prossimi impegni.



Italia-Grecia 81-43 (26-9; 17-10; 19-11; 19-13)

Italia: Diagne* 2 (1/2, 0/2), Magni 6 (2/2, 0/1), Olandi* 5 (1/2, 0/1), Mosconi* 2 (1/2, 0/3), Hassan* 13 (5/9, 0/1), Redaelli 5 (1/2, 1/2), Zuccon 8 (4/6), Mueller 9 (1/2, 1/2), Zanetti* 14 (5/6), Appetiti* (0/2, 0/1), Sablich 6 (0/1, 2/4), Obaseki 11 (3/7, 0/1). All: Lucchesi.

Grecia: Lagonikaki* 4 (1/5), Mitrali 4 (2/2, 0/2), Fousteri (0/1 da tre), Chliaoutaki 4 (1/4, 0/3), Vigka* 3 (0/2, 1/3), Moschou (0/1, 0/1), Zormpala* 9 (0/4, 2/6), Yfantopoulou (0/3), Tsianaka* 7 (1/7, 1/4), Foniadaki (0/1 da tre), Toumpaniari 8 (4/6), Kampaka* 4 (2/3). All: Micha.

