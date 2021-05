Dalla Puglia arrivano notizie confortanti: l'Happy Casa ha il numero minimo di giocatori per scendere in campo (devono essere almeno sei) e probabilmente anche qualcuno in più. Il Banco di Sardegna partirà martedì mattina per disputare la gara di mercoledì al PalaPentassuglia, con inizio alle ore 20.30. La quarta data fissata è quindi quella buona per un match che ha dimostrato come il Covid abbia condizionato e stia condizionando la stagione.

Dopo il tour de force tra fine marzo e aprile con 11 partite in poco meno di un mese, la squadra sassarese ha avuto più di un'intera settimana per potersi allenare, come non era mai accaduto in questa stagione.

Il play-guardia Stefano Gentile spiega come ha lavorato la Dinamo: “Ci fa bene poter lavorare con continuità, ritrovare i nostri meccanismi e limare i dettagli in vista del finale di stagione. Adesso possiamo ritrovare brillantezza e esplosività. Siamo consapevoli dell’importanza di queste gare e le stiamo preparando con attenzione”.

Brindisi è ancora in corsa per il primato, ma deve fare 3/3 giocando tre partite nel giro di sei giorni.

La Dinamo invece ne gioca due, perché dopo la trasferta di Brindisi chiuderà la stagione regolare a Cantù lunedì 10 maggio.

Contro la formazione pugliese sarà fondamentale la difesa, dove per la verità qualche miglioramento la formazione di Pozzecco l'ha mostrato, come sottolinea anche Stefano Gentile: “In difesa abbiamo fatto un passo avanti nelle ultime due-tre gare, siamo riusciti a lavorare con continuità sulle collaborazioni, fondamentale per noi nel momento in cui facciamo delle scelte per proteggere i nostri lunghi soprattutto nelle situazioni in cui provano ad attaccarli con i piccoli dal palleggio: in questi casi i tempi degli aiuti e delle collaborazioni deve essere perfetto”.

