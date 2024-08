Conferma in blocco per i giocatori "locali" dell'Esperia Cagliari per la prossima Serie B Interregionale: dopo Cabriolu, Sanna, Villani e Picciau, la società granata ha deciso di blindare anche l'ala classe 1994 Daniele Locci, tra i più positivi e continui nell'ultima stagione.

Giunto nel 2022 dall'Antonianum, società in cui è cresciuto, Locci è diventato in breve tempo un punto di riferimento per la squadra di coach Manca. A testimoniarlo sono anche i numeri della scorsa annata, che l'hanno visto chiudere a 6,2 punti di media, con anche un sostanzioso contributo a rimbalzo a sostegno del pivot Thiam.

