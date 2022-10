Una sconfitta all’esordio, arrivata per soli due punti sul parquet del Ciampino, una delle squadre più quotate del girone laziale di C Gold, non può smorzare l’entusiasmo dell’Esperia, finalmente tornata in un campionato nazionale dopo aver vinto l’ultima C Silver sarda.

Archiviato il 70-68 contro la Frassati, gli esperini già scalpitano in vista del debutto casalingo di domenica, quando alle 16 ospiteranno a Monte Mixi la Stella Azzurra Viterbo, che lo scorso weekend era stata sconfitta per 65-70 in casa dal San Paolo Ostiense.

La società cagliaritana ha deciso che, in occasione della prima sul parquet del Palaesperia, l’ingresso sarà gratuito, e coach Federico Manca chiede il supporto della città.

“Chiediamo una mano al pubblico di Cagliari per questa partita estremamente difficile e per la stagione che dovremo affrontare. Vedere il palazzetto pieno ci darebbe grande entusiasmo. Noi faremo di tutto per far divertire gli spettatori”, promette il tecnico esperino. “Sarà una gara molto difficile. La Stella Azzurra è ben allestita, lo scorso anno ha giocato le finali di categoria e ora punta a salire affidandosi un roster di livello, con giocatori fisici e un reparto lunghi di categoria superiore”.

Coach Manca approfondisce l’analisi sugli avversari: “Il pivot Alessandro Cittadini vanta una carriera straordinaria in serie A e ha vestito la maglia della nazionale. Il lungo statunitense Marcus Price è forte, ben strutturato fisicamente e fa la differenza in qualsiasi momento. Per non parlare della panchina lunga, fatta di giovani interessanti. Rispetto a Ciampino, dovremo essere ancora più bravi ed entrare subito in partita. Una gara di sacrificio, cercando di alzare il ritmo, dovremo puntare sull’intensità, essendo loro una squadra fisica”.

