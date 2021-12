Un passo indietro rispetto alle precedenti vittorie e soprattutto ottime prove. A Lucca è sconfitta per la Dinamo: 85-67.

Non basta una Shepard da 27 punti e 25 rimbalzi. Si ferma a 7 punti l'ala serba Skoric, al debutto con la squadra sassarese. Serataccia per le italiane che a parte un paio di lampi di Moroni non centrano il canestro quasi mai.

Eppure era partita bene la Dinamo, avanti di 3 lunghezze al 7' con quello che sarà l'unico canestro della debuttante Skoric. Poi la difesa ha patito troppo e ha incassato un break terrificante di 18-2 tra fine del primo quarto e inizio del secondo che l'ha fatta finire anche a -18 al 14'. Al riposo 25 punti della coppia americana Shepard-Lucas ma con un medciore 10/23 al tiro su azione.

La gara ormai è andata. Solo Shepard gioca alla sua altezza, le altre sono sottotono, soprattutto le italiane che hanno grandi problemi in attacco. Lo svantaggio tocca anche il -23.

Nell'ultima frazione Lucca non spinge, Sassari erode qualcosina.

I tabellini

Lucca: Natali 5, Dietrick 20, Gianolla 13, Miccoli 13, Wiese 12, Parmesani 7, Kaczmarczyk ne, Valentino, Gilli 7, Frustaci 8. All. Andreoli.

Sassari: Orazzo, Dell'Olio, Moroni 5, Shepard 27, Lucas 25, Arioli 1, Patanè ne, Mitreva ne, Skoric 7, Pertile 2. All. Restivo.

© Riproduzione riservata