Brutta tegola per l'ala lituana e per la Dinamo: è grave l'infortunio occorso a Bendzius durante i Mondiali di basket nella Filippine.

Lo comunica la società sassarese: «A seguito dell'infortunio occorso durante la Fiba World Cup con la nazionale lituana, l'atleta Eimantas Bendzius ha riportato una lesione al tendine di Achille. Dopo gli accertamenti avvenuti prima nelle Filippine poi in Lituania, secondo le direttive della nazionale lituana il giocatore dovrà sottoporsi a intervento chirurgico. Dopo l'intervento saranno valutati i tempi di ripresa».

In genere occorrono almeno sei mesi per poter tornare in campo e si parla anche di un giocatore di 33 anni.

La Dinamo dovrà tornare sul mercato perché si trova senza uno dei migliori tiratori del campionato: quasi 15 punti di media col 44% da tre nella stagione passata. E se è vero che potrebbe avere più spazio Treier e lo stesso Charalampopoulos può giocare da "4", l'assenza di un giocatore da quintetto è troppo pesante da sopportare nel periodo dove si decide il cammino di Champions League e l'accesso alla Coppa Italia.

