Un solo obiettivo rimasto: la conquista dei playoff scudetto. Basta l'ottavo posto, ma come il settimo riserva al primo turno una delle due big: Virtus Bologna o Milano. Svanito l'accesso alla Coppa Italia per la terza volta in tredici stagioni, il Banco di Sardegna si concentra sulla rincorsa ai playoff.

Ormai sono tutti spareggi o quasi, perché si tratta non solo di vincere ma anche di garantirsi saldo positivo negi scontri diretti da sfruttare in probabili arrivi a pari merito con più formazioni, visto l'equilibrio dl campionato. Domenica arriva Brindisi (PalaSerradimigni ore 19.30) che è appaiata alla squadra sassarese a quota 12. Obbligatoria la vittoria per provare ad agguantare l'ottava che è Brescia (impegnata a Verona) avversaria contro la quale la Dinamo ha perso di 2 punti in casa e dovrà cercare di rendere la pariglia con un colpaccio di almeno 3 punti nella gara del 12 febbraio. Bisogna ricordare infatti che dalla stagione passata il calendario del girone di ritorno non segue quello dell'andata.

Ecco tutte le formazioni contro le quali il Banco ha accumulato uno svantaggio: Varese -6, Treviso -8, Trieste -6, Pesaro -6 e Venezia -10. Scarti tutto sommato recuperabili, ma la squadra di Bucchi dovrà giocare sempre o quasi al meglio delle proprie possibilità, che in questo campionato la fanno oscillare fra sesto-settimo e decimo-undicesimo posto.

