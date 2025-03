Ininfluente sulla classifica che costringe la Dinamo Women a cercare la salvezza nei playout, la gara di giovedì sera al palaSerradimigni contro il Geas Sesto San Giovanni (ore 19.30) chiude la stagione regolare della serie A femminile. Al 99% l'avversaria nel primo spareggio salvezza sarà la Brixia Brescia, a meno che le lombarde facciano il miracolo a Schio e a quel punto l'avversaria sarà il Battipaglia.

Il coach Antonello Restivo spiega quale sarà l'atteggiamento contro il Geas: «Affrontiamo l’ultima partita per prepararci al meglio per i playout. Sappiamo che dobbiamo farci trovare pronti e cercare di arrivare alla miglior condizione possibile. Non guardo agli avversari che potremmo trovare, guardo alla mia squadra e a quello che hanno sempre dimostrato queste ragazze, è un gruppo fantastico che ci ha dato tante soddisfazioni, sono convinto che saranno all’altezza».

Il Geas arriva dal successo in casa contro Battipaglia, dopo aver perso un po’ a sorpresa il derby interno con Brescia. La squadra di Zanotti, che disputerà i playoff, schiera l'ex Dinamo Anna Makurat che all'andata realizzò 24 punti trascinando le compagne al netto successo per 94-55.

