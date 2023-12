Il coach Antonello Restivo promuove la sua squadra e allontana qualsiasi mugugno dopo la vittoria di Eurocup contro le belghe del Namur per 79-73 dopo essere stata avanti anche di 15 punti. E lo fa alla vigilia della partenza per Faenza, dove domenica la Dinamo Women cerca la quinta vittoria consecutiva nella serie A femminile. «Non mi piacciono i processi o le critiche eccessive: le ragazze hanno vinto sei delle ultime sette partite tra campionato ed Eurocup e tenete conto che il Namur fa le coppe europee da 35 anni, ha quindi una grandissima esperienza».

Restivo è fiducioso nel confronto di ritorno in Belgio che vale l'accesso agli ottavi: «Possiamo andare lì a vincere, ma dobbiamo concentrarci ora sulla prossima partita che è quella contro Faenza. Loro hanno un centro dominante, noi dobbiamo tenere bene difensivamente in modo da sopportare anche quando non facciamo canestro da tre punti».

Il riferimento è al pivot americano Dixon Liz, 23 anni, 196 cm di altezza e la tendenza ad andare sempre in doppia doppia: 12,5 punti e 10 rimbalzi. Occorrerà una sostanziosa prova di squadra: «Quando affrontiamo giocatrici di maggiore stazza delle nostre è importante lavorare non solo sull'anticipo ma mettere grande pressione sulla palla per evitare facili passaggi dentro».

