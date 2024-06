La Dinamo 2024/25 è completata a tempo di record. Mancava solo il cambio del centro Halilovic ed è arrivato l'annuncio ufficiale della firma dell'americano ormai “opzionato”: Nate Renfro, 28 anni, 203cm su un fisico da ala, molto rapido e verticale, quindi l'ideale per difendere sul pick and roll e cambiare in difesa anche sugli esterni.

Al di là delle cifre (7 punti e quasi 6 rimbalzi) Renfro è proprio la tipologia di lungo che cercava la squadra sassarese, come evidenzia il general manager Federico Pasquini: “Ha sempre interpretato al meglio il suo ruolo, professionista super e ragazzo che può darci tantissimo come energia e atletismo”.

Nella stagione passata Renfro col peristeri è arrivato sino alla semifinale di Champions, mentre due anni fa col Paok è stato nominato giocatore più spettacolare della Grecia.

© Riproduzione riservata