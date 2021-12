Per la trasferta di domenica a Lucca (ore 18) nel decimo turno della A1 femminile la Dinamo potrà contare finalmente sulla terza straniera. Oggi la società sassarese ha tesserato l'ala serbo-croata Maja Skoric, 32 anni, 185 centimetri di altezza.

Skoric è nazionale serba. Nel 2019 ha vinto la medaglia di bronzo a EuroBasket. Nel 2021 ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei giocati tra Spagna e Francia. Quest’estate ha disputato le Olimpiadi di Tokyo: la Serbia ha chiuso al quarto posto, cedendo alla Francia 91-76.

Dal 2014 ha giocato in Ungheria a eccezione del 2017-2018 in cui esordisce nella Ligue Feminine de Basket francese sponda Basket Landes a Mont-de Marsan. Lo scorso anno ha militato nel KSC Szekszard, in Ungheria, arrivando in finale nel campionato nazionale e semifinale di EuroCup.

Un rinforzo importante per la Dinamo in vista della trasferta a Lucca contro una formazione che ha vinto quattro gare di fila prima di essere stata fermata dalla Virtus Bologna.

© Riproduzione riservata