La Dinamo Women concede il bis contro il Chomutov: 88-65 al PalaSerradimigni. La vittoria vale la certezza di essere ammessa alla fase successiva dell'Eurocup femminile almeno come terza, ma anche il secondo posto è alla portata della squadra sassarese.

Parte benissimo in difesa Sassari e in attacco è trascinata dalle triple di Joens e da Raca che si fa sentire dentro l'area. Al 5' è già 16-5 con la bomba di Carangelo. Il vantaggio viene dilatato sino al +21 di fine quarto.

Non c'è partita, solo Wynn-Pollard tra le ospiti riesce a trovare la via del canestro. In contropiede Toffolo per il 48-22 al 15'.

A metà gara Joens ha già 19 punti con 4/8 nelle triple e 7 rimbalzi.

Il terzo quarto è più equilibrato, ma la Dinamo perde un po' di slancio., la formazione ceca ne approfitta per dimezzare il distacco: 66-52 al 29'.

Nell'ultimo quarto un paio di canestri di Hollingshead ristabiliscono l'ampio margine.

Migliore realizzatrice tra le padrone di casa l'americana Joens con 23 punti.

