Evitata la sconfitta che sarebbe stata pesantissima per il morale, la Dinamo ha acquistato slancio per il campionato e per la Champions col successo sofferto su Treviso per 80-76.

Già martedì si torna in campo per la coppa europea, con la prima gara della prima fase, sul campo polacco dello Stettino. Farlo dopo una vittoria cambia non poco, come sottolineato anche dal coach Piero Bucchi: «La vittoria ci dà tranquillità per il tanto lavoro che ci aspetta. C'è chi deve trovare la condizione, chi il ritmo per il campionato italiano, c'è molto da fare».

Intanto con la pattuglia straniera finalmente al completo, Sassari può lavorare per diventare squadra. E avere Breein Tyree disponibile aiuta molto, perché la combo guard americana come detto dal tecnico Bucchi «ha il talento per creare in attacco anche quando facciamo fatica».

Al di là dei 18 punti nonostante una condizione fisica imperfetta (prima settimana reale di lavoro dopo l'infortunio) Tyree ha dimostrato di sapersi costruire da solo sia il tiro da tre punti, sia le penetrazioni che sfidano persino i lunghi. In attesa di trovare meccanismi fluidi per i giochi d'attacco è una garanzia avere un giocatore così.

