Non c'è differenza canestri da preservare, ma un match point da sfruttare domani al PalaSerradimigni (20.30) contro lo Cholet, già sconfitto in Francia 93-72. «Cholet è una città carina e ordinata, ma non ci teniamo a visitarla ancora», ha detto con una battuta il coach Piero Bucchi, che spera di chiudere i conti subito senza andare alla bella in trasferta.

Gli ottavi di Champions (o Round of 16) sono a portata di mano. Il gironcino a quattro ha già due squadre, Unicaja Malaga e Strasburgo, l'altra dovrebbe essere la formazione turca del Tofas Bursa vista la straripante vittoria ad Atene contro l'Aek.

Vietato pensare a una vittoria agevole come quella di mercoledì scorso, coach Bucchi avvisa: «I ragazzi sanno che non sarà una passeggiata, come all’andata, i francesi hanno dentro qualcosa in più di quanto mostrato all’andata, poi loro domenica non hanno giocato quindi hanno potuto preparare la partita bene anche tatticamente, noi dobbiamo essere più solidi e concentrati».

