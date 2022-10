Sconfitta rocambolesca per Sassari nella trasferta di Campobasso: 59-53 dopo un supplementare. La formazione di Restivo è finita anche a -14 poi con un ottimo secondo tempo ha recuperato e stava per fare il colpaccio che valeva la conferma del terzo posto, ma un paio di errori l'hanno portata all'overtime dove le rincuorate molisane hanno ottenuto la vittoria.

Partita iniziata ad handicap: 13-3 al 6'. La squadra sassarese ha faticato in attacco a parte Holmes, non precisissima ma in grado di conquistare tanti liberi. Il Campobasso ha allargato il divario: 33-19 al 17'.

La svolta al rientro in campo dopo l'intervallo: la Dinamo ha difeso meglio e trascinata da Holmes e Carangelo ha iniziato a recuperare lo svantaggio sino al 39 pari del 26' con la tripla di Makurat.

Nell'ultimo quarto il canestro di Ustavsson dalla media per il sorpasso è anche l'unico delle due squadre in 6 minuti di errori e orrori. Campobasso segna dopo 8 minuti dalla lunetta, ma è la Dinamo che ha l'inerzia: va a +5 a cento secondi ma Holmes si fa fischiare un tecnico e poi commette anche il fallo che manda in lunetta Milapie per il pareggio. Poi la squadra sassarese non riesce a tirare nell'ultima azione con pochi secondi e si va al suppplementare.

Le padrone di casa sono caricate dal recupero e vincono di slancio.

I tabellini

Campobasso: Del Sole ne, Narviciute 4, Togliani 7, Kacerik, Trimboli 4, Giacchetti, Milapie 20, Perry 9, Battisodo, Nicolodi, Parks 15, Vitali ne. All. Sabatelli.

Sassari: Toffolo, Mazza ne, Carangelo 11, Arioli ne, Gustavsson 2, Makurat 10, Fara ne, Thomas 4, Holmes 22, Ciavarella 4. All. Restivo.

