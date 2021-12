Una brutta prestazione in Ucraina che il coach Piero Bucchi ammette: “Non mi aspettavo, ma spero sia un incidente in un percorso di crescita”. La verifica domenica al Taliercio contro Venezia, la rivale degli ultimi anni per scudetto e coppe.

Il tecnico dei biancoblù presenta la gara: “Partita ovviamente complicata contro una squadra esperta, giocatori e allenatore che si conoscono bene da anni, hanno voglia di riscatto dopo le ultime sconfitte, ma anche noi l'abbiamo. I ragazzi sono intelligenti, sanno che hanno fatto una brutta prestazione e sanno che dobbiamo essere più duri e cattivi, pronti a fare anche una pallacanestro più sporca e ad aiutare dentro l'area dove abbiamo un buon giocatore ma non un centro dominante”.

La speranza è di recuperare Stefano Gentile, che ha saltato le ultime due gare per la botta ricevuta a un allenamento. “Sta meglio, ma solo tra stasera e domani sapremo se è disponibile”.

In Club House sono stati presentati anche gli eventi per i dieci anni della Fondazione Dinamo.

