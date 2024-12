Riemergono i limiti di Sassari che incassa la seconda sconfitta in Europe Cup: si impone per 83-76 Le Portel, formazione che in Francia lotta per non retrocedere. A questo punto diventano minime le possibilità di accedere ai quarti della competizione Fiba.

La Dinamo ha giocato benino per tre quarti ma a parte Tambone (11 punti) tutti hanno fornito una prova senza grossi sussulti, mentre i francesi hanno avuto due trascinatori negli esterni Konate e Diawara, 37 punti in coppia.

Match senza un padrone nel primo tempo: Diawara mette in crisi Veronesi (6 punti nel 9-8 del 5'). La Dinamo recupera e sorpassa con Renfro da “4” insieme ad Halilovic: 14.-16 il primo quarto.,

Nella seconda frazione i francesi sono più precisi dall'arco e due triple di Konate danno il massimo vantaggio: 43-37. L'unico a rispondere per le rime è Tambone che fa 3/5 a metà gara.

Nel terzo quarto due bombe di Cappelletti e Bibbins danno il +4, ma i francesi riescono ugualmente a riportarsi avanti e chiudere 61-60 l'ultimo parziale.

Nell'ultima frazione Le Portel ha più energie, soprattutto con Diawara e Konate e vola a +10: 74-64 al 36'. La formazione di Markovic può solo limitare il passivo.

