Per dare a una salvezza già sicura il conforto della matematica manca giusto una vittoria. Magari già da ottenere domenica al PalaSerradimigni (17.30) contro Tortona.

Intanto la società fa capire di essere già rivolta a un futuro rassicurante. Una conferma indiretta la si è avuta questa mattina con il prolungamento sino al 2030 dello sponsor tecnicoEye Sport, azienda sarda che nel 2011 venne scelta a sorpresa dall'allora neo presidente Stefano Sardara.

Il numero uno biancoblù conferma poi direttamente che non c'è alcuna idea di smobilitazione: “Il mio lavoro è diventato complicato ed è più faticoso essere sempre presente. Un fatto è certo: la Dinamo va avanti e io smetterò solo se ci sarà un'alternativa sicura”.

Tra le prosecuzioni in ballo, anche quella col tecnico Massimo Bulleri. Qualora la squadra riuscisse a mantenere alta la concentrazione anche in mancanza di un obiettivo, sarebbe pressoché certa la conferma di quello che era arrivato a Sassari come vice di Bucchi e poi è stato promosso dopo l'esonero del coach Markovic.

© Riproduzione riservata