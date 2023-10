Sassari ha un solo modo per smaltire la delusione per la sconfitta in volata contro l'Aek Atene in Champions: battere Tortona domani sera al PalaSerradimigni con inizio alle 20.30.

Il coach Piero Bucchi presenta la sfida alla formazione dove è andato a giocare l'ex Dowe: «È una partita contro una squadra buona, Noi stiamo cercando di trovare i nostri equilibri. Abbiamo fatto dei miglioramenti ma dobbiamo eliminare i momenti di appannamento, normali purtroppo con una squadra con 3/5 quintetto che non c'era nella preparazione».

Tortona ha solo una vittoria in più della Dinamo: ha battuto Brindisi 69-68 e ha fatto il colpaccio a varese 80-78. Stava per superare anche Milano: er a a+4 con 100 secondi da giocare, ma si è fatta beffare.

Il Banco invece ha per ora un solo successo stagionale, quello casalingo contro Treviso. Il tecnico Bucchi osserva: «Ma il gruppo è sano, i ragazzi hanno voglia di lavorare. Purtroppo ci mancano quelle certezze che vanno costruite col tempo».

