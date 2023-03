Poteva essere l'aggancio di Venezia al terzo posto della A1 femminile e invece Sassari imbrocca una serata no che coincide con una prestazione sopra le righe del Geas. Così a Sesto San Giovanni finisce con la sconfitta più pesante della stagione: 83-49.

Inutile cercare spiegazioni particolari: dopo otto vittorie consecutive e la intensa gara di recupero giocata a Lucca può starci una battuta a vuoto da parte della squadra di Restivo, che finora è andata oltre ogni più rosea aspettativa.

Gara subito difficile per la Dinamo che va a -7 ma rincorre e pareggia 18-18 con due liberi di Carangelo. Il Geas però è invasato: difende forte, trova tanti canestri con Bestagno e Moore e si riporta avanti: 27-21 dopo la prima frazione.

Nel secondo quarto lo strappo che decide il match: 21-4 per le padrone di casa e gara segnata, perché pur provandoci le biancoblù di Restivo non hanno energie per contrastare il Geas.

I tabellini

Geas Sesto San Giovanni: Moore 18, Begic 8, Gorini 6, Bestagno 9, Holmes 12, Dotto 2, Arturi, Resemini ne, Tava 4, Trucco 12, Panzera 12, Ramon ne. All. Zanotti.

Dinamo Sassari: Carangelo 10. Gustavsson 10, Makurat 2, Thomas 2, Holmes 14, Toffolo 2, Mazza, Arioli ne, Martinez ne, Ciavarella 9. All. Restivo.

