Fuori a testa alta dalla Champions. Con un clamoroso secondo tempo Sassari viola il campo del Malaga come solo il Real Madrid era riuscito a fare: 92-82 il punteggio per i sassaresi. L'impresa però non basta perché i francesi del Digione si fanno superare dal Paok Salonicco e quindi a parità di classifica i greci fanno pesare il saldo positivo negli scontri diretti.

Resta la grande prestazione di un roster accorciato dalle assenze di Gentile (tonsillite) e Treier (infortunio): tutti e sei gli stranieri in doppia cifra più un Raspino davvero efficace in difesa nei tanti minuti giocati.

La cronaca - Partenza bruciante di Malaga, che trascinata dalle triple di Barreiro e da un'ottima circolazione di palla pizza un 15-4 dopo 4' che costringono Bucchi a chiamare il time out. Barreiro è troppo per Jones e il Banco non ha pericolosità dentro l'area: -15 al 7'. Entra Raspino per uno spento Bendzius, la squadra sassarese si scuote e risale con un mini break da 7-0 per poi chiudere a -7 con la tripla di Dowe sulla sirena del primo quarto.

Bendzius al rientro ha scaldato la mano, ma il gioco è troppo povero per impensierire l'Unicaja: 45-30 al 15'. Dalla lunetta Jones e Kruslin rosicchiano qualcosa prima dell'intervallo: 50-39.

Sono sempre il croato e l'americano a guidare la rimonta al rientro sul parquet. Jones segna addirittura 7 punti di fila e aggancia i padroni di casa: 60-60 al 26'.

Il finale però è spagnolo ed è nuovo vantaggio andaluso: 70-63.

Nell'ultima frazione Dowe diventa leader nelle due metà campo e si porta appresso Robinson: Sassari mette la testa avanti per la prima volta (70-72 al 32'). Prende quota anche Stephens e il Banco prova la fuga: +6 a poco più di due minuti dal termine. Il punto esclamativo lo mette Bendzius con una bomba.

I tabellini

Malaga: Osetkovski 4 Ejim 2 Kalinoski 4 Lima 4 Barreiro 11 Brizuela 9 Carter 14 Thomas 8 Kravish 12 Perry 6 Dedovic 8 Saint-Supery ne. All. Navarro.

Sassari: Jones 21 Robinson 17 Dowe 12 Kruslin 15 Gandini ne, Devecchi ne, Chessa, Stephens 13 Bendzius 14 Diop, Raspino. All. Bucchi.

© Riproduzione riservata