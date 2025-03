L'occasione per ipotecare il sedicesimo campionato in serie A la offre il match di domani pomeriggio al PalaSerradimigni: alle 16.45 arriva il Cremona che come Sassari ha fatto la scelta di promuovere il vice allenatore, in questo caso Pierluigi Brotto, ex play della Dinamo in A2.

Il Banco di Sardegna è a +4 sulla formazione lombarda e se bissa il successo dell'andata (80-65) va a +6 con il 2-0 nei confronti diretti. Un distacco definitivo o quasi.

Nella Dinamo c'è attesa anche per il debutto del nuovo americano, il play Briante Weber, l'anno scorso a reggio Emilia e negli ultimi mesi in Kuwait. Sarà schierato insieme a Bibbins o Cappelletti nell'assetto con due creatori di gioco che vuole Bulleri. Da evidenziare che a Cremona c'è pure un altro ex, il play-guardia Trevor Lacey.

