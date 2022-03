Concede il bis la squadra sassarese. A Trento finisce 66-74 coi biancoblù che replicano anche nel distacco la vittoria dell'andata. La Dinamo rientra in zona playoff e dimostra grande solidità difensiva in una serata dove i tiratori Logan e Bendzius sono stati imprecisi. Grande prova a tuttocampo di Burnell e Diop che hanno messo insieme anche 17 rimbalzi, mentre Robinson è stato meglio come play (10 assist) che come realizzatore. Kruslin ha fatto da collante, Mekowulu ha disputato un buonissimo primo quarto e sembra comunque recuperato mentalmente.

La cronaca- Parte benissimo in difesa il quintetto sassarese che rende problematica persino la circolazione di palla dei trentini: +8 dopo poco meno di 5 minuti, 2-10. Muove benissimo la palla la squadra di Bucchi e Mekowulu ne beneficia segnando 8 punti. Il ta in di un altrettanto ispirato Burnell porta a +11 il Banco al 9'.

Nel secondo quarto ci sono i cambi. Logan fa 0/3 dall'arco e Trento ne approfitta per rientrare: 20-25 al 14'. Coach Bucchi inizia a ricostituire lo starting five. I padroni di casa comunque sono in partita: pareggiano con Conti e al riposo è perfetto equilibrio, 33-33. Eloquente il dato sassarese nel tiro da tre punti:1/14.

Al rientro Sassari non fa canestro da fuori, Trento sì e le due triple di Reynolds garantiscono il primo vantaggio: 41-37 al 23'. Il Banco però macina gioco, non si fa distanziare e le due bombe di Kruslin lo riportano a +6: 43-49 al 26'. Si sblocca anche Logan che colpisce due volte ed è +10.

La Dolomiti sfrutta la freddezza del nuovo arrivato Johnson per dimezzare il distacco: 50-55.

Trento impatta nuovamente con canestro da sette metri di Forray: 55-55 al 32'.

Nei minuti finali l'energia di Diop e Burnell sui due lati del campo fa la differenza: Sassari vola sul +11 a 70 secondi.

I tabellini

Dolomiti Energia Trento: Johnson 11, Bradford, Williams 9, Reynolds 12, Conti 2, Forray 14, Flaccadori 10, Mezzanotte ne, Ladurner 2, Caroline 6, Morina ne, Dell'Anna ne. All. Molin.

Banco di Sardegna Sassari: Logan 8, Robinson 6, Kruslin 11, Gandini ne, Devecchi, Treier, Burnell 14, Bendzius 11, Mekowulu 14, Gentile, Diop 10. All. Bucchi.

