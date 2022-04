Gara dall'esito scontato che comunque il coach Restivo utilizza per dare tanti minuti alle italiane. Finisce 52-87 per Schio, capolista della A1 femminile a punteggio pieno. Sassari lotta con quello che ha, ovvero le italiane e una sola straniera, Skoric perché fa riposare il pivot americano Shepard e non può schierare il neo acquisto Angeliki Vintsilaiou, dal momento che non è arrivato in tempo il transfer dalla Turchia. La guardia greca debutterà quindi mercoledì a Sesto San Giovanni.

Intanto ha preso fiducia la lunga Patanè, che in una sola partita ha accumulato tanto minutaggio quasi quanto le precedenti gare.

Inizia bene la Dinamo che trascinata dalle triple di Orazzo e da Skoric resta in vantaggio sino all'8': 13-12. Poi la capolista aumenta l'intensità difensiva e il ritmo e va via ma senza dilagare perché comunque Sassari lotta: 32-50 al riposo.

Al rientro in campo Schio ha fretta di chiudere il match: difende duro e colpisce con Laksa e Del Pero: 41-68 al 26'.

Si chiude senza sussulti, con la squadra di Restivo che comunque non smette mai di giocare e combattere contro la corazzata Schio.

I tabellini

Sassari: Orazzo 18, Dell'Olio 5, Moroni 9, Patanè 7, Sicali ne, Scanu ne, Skoric 11, Shepard ne, Pertile 2, Scarpa ne. All. Restivo.

Schio: Del Pero 11, Gaye 10, Sottana 13, Gruda 17, Verona 6, Crippa 2, Andrè 6, Keys 7, Laksa 15. All. Dikaioulakos.

