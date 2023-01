Il terno a Napoli vale come scacciapensieri definitivo. Bissare il successo del PalaSerradimigni (6-69) significa per la formazione di Bucchi archiviare di fatto, anche se non aritmeticamente, il discorso salvezza. Il Banco di Sardegna ha 4 punti in più di Napoli, vincere vuol dire andare a +6 che equivale al +8 visto il 2-0 negli scontri diretti. Un burrone, anche se quella di domenica è appena la prima giornata di ritorno.

Vincere aiuta a vincere, si dice, e la Dinamo è stata anche convincente nelle due piene vittorie a Reggio Emilia e in casa contro Brindisi. Il recupero di Diop, protagonista all'andata con 9 punti e 11 rimbalzi, e la crescita di Gentile sono altri segnali ben auguranti, anche qualora Robinson non riuscisse a recuperare dai problemi muscolari per la trasferta partenopea.

Napoli ha fatto debuttare il nuovo acquisto, la guardia Young, che ha segnato 10 punti nella nettissima sconfitta di Varese: -27 con disastrose percentuali nel tiro da tre punti (18%) e computo negato ai rimbalzi (-19). Sassari può proporre l'ala Treier, inutilizzato all'andata perché infortunato.

