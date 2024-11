Non basta una buonissima difesa e la scelta di ritmi alti per battere Tortona. A Casale Monferrato finisce 71-68 per i padroni di casa e la Dinamo incassa la quinta sconfitta nei primi sei turni.

I miglioramenti ci sono stati, soprattutto con il play Bibbins (15 punti e 8 rimbalzi) però manca sempre il guizzo vincente. Troppe palle perse e tiri sbagliati da sotto banalmente. Lo stesso bendzius che ha firmnato 14 punti ha però fatto 7/10 dalla lunetta, mentre l'acciaccato Renfro ha potuto giocare appena 7 minuti.

Grande avvio della Dinamo che corre e segna da tre con Bibbins e Bendzius guadagnandosi addirittura il +12: 3-15 al 4'. Strautins trascina i piemontesi alla rimonta. Lenta ma inesorabile, che si conclude proprio prima del riposo: 35-34 all'intervallo con canestro di Kamagate.

Al rientro nuovo scatto del Banco che con un break di 6-0 va avanti di 5 punti, ma poi si spegne l'attacco e Tortona pur faticando contro la difesa sassarese riesce a riportarsi avanti di un paio di canestri. I biancoblù col quintetto piccolo risalgono e pareggiano con Tambone: 57-57 al 36'. Bastano un paio di errori per rinvigorire Tortona che con Strautins riuallunga a +7. Bibbins mette due triple per il -2, ma Kamagate dalla lunetta non sbaglia.

